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Subaru в 2021 году привезет в Россию две новинки

Компания Subaru в 2021 году представит в России две новинки из числа кроссоверов, сообщает японский автопроизводитель.

Весной будет показан обновленный кроссовер Subaru XV, а с лета официальные дилеры начнут прием заказов на новое поколение универсала Subaru Outback. Также до конца года должна появится некая новая модификация кроссовера Subaru Forester.

Напомним, в 2020 году, по данным «Ассоциации европейского бизнеса» (АЕБ), продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей составили 1,5 млн шт., что на 9,1% (160 тыс. машин) меньше, чем за январь-декабрь 2019 года.

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