В Екатеринбурге будут судить фальшивомонетчиков, задержанных при покупке бургеров

Четырех жителей Екатеринбурга будут судить по обвинению в хранении, перевозке или сбыте поддельных денег (ч. 1, ст. 186 УК РФ) достоинством 5 тыс. руб., сообщила пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.

По данным следствия, обвиняемые Просовский 2000 года рождения, Клешнин 1998 года рождения, Речкалов 2001 года рождения и Ганиев 1999 года рождения летом 2020 года приобрели в интернете за 36 тыс. руб. 18 поддельных купюр достоинством 5 тыс. руб. Затем они приступили к реализации поддельных купюр в магазинах, не имеющих проверочных устройств.

«Сгубила подозреваемых страсть к бургерам. Днем они активно “трудились”, пытаясь как можно больше сбыть подделок. А вечером, проголодавшись, отправились в один из ресторанов быстрого питания, где так же расплатились за вкусный ужин “красным фантиком”. Бдительные продавцы заметили фальшивку и вызвали сыщиков»,— сказал начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

Следователи доказали девять фактов сбыта фальшивых купюр. Согласно УК РФ, по ч. 1, ст. 186 УК РФ предусмотрено наказание до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в третьем квартале 2020 года банками Свердловской области было выявлено и изъято 488 фальшивых денежных знаков. Это в 4,6 раза больше, чем в 2019 году. С января по май 2020 года свердловская полиция возбудила 166 уголовных дел об изготовлении, хранении, перевозки или сбыте ценных бумаг. Как сообщала пресс-служба МВД, на территории региона активизировались сбытчики поддельных купюр номиналом 5 тыс. и 1 тыс. руб.

Михаил Мананников