В Черноземье подтвержден еще 1251 случай коронавируса

За минувшие сутки в регионах Черноземья был выявлен 1251 случай коронавируса. Об этом сообщили в федеральном оперштабе. Таким образом, общее число заболевших в макрорегионе с начала пандемии достигло 162,6 тыс.

Выздоровело за сутки 1,5 тыс. человек (всего 142,5 тыс.), умерло 27 (всего 2,8 тыс.):

в Белгородской области 184 новых заболевших (всего 24,6 тыс.), 235 выздоровевших (22,2 тыс.), двое умерших (293);

в Воронежской области 395 заболевших (более 52 тыс.), 477 выздоровевших (46,6 тыс.), 13 умерших (1329);

в Курской области 178 заболевших (23,4 тыс.), 176 выздоровевших (20,6 тыс.), двое умерших (326);

в Липецкой области 155 заболевших (18,5 тыс.), 221 выздоровевший (13,8 тыс.), пятеро умерших (321);

в Орловской области 179 заболевших (почти 24 тыс.), 181 выздоровевший (21,2 тыс.), двое умерших (303);

в Тамбовской области 160 заболевших (более 20 тыс.), 213 выздоровевших (18,1 тыс.), трое умерших (223).

В целом в РФ с начала пандемии зарегистрировано 3,52 млн случаев коронавируса (+0,7% за сутки). Выписано 2,9 млн человек (в том числе 27,6 тыс. за сутки), умерло 64,5 тыс. (555).

Олег Мухин