КамАЗ-мастер-класс

Очередной ралли-рейд «Дакар», который второй год подряд принимала Саудовская Аравия, завершился абсолютным триумфом российской команды «КамАЗ-мастер». В категории «грузовые автомобили» ее представители заняли весь подиум целиком, а победа досталась Дмитрию Сотникову. Легендарный рейд ему выигрывать еще не доводилось.

Это давным-давно уже такая традиция для «КамАЗ-мастера» — приносить России первую большую спортивную победу в новом году. Доминирование отечественной команды в ралли-рейдах — примета всего нынешнего столетия, а очередной успех был для нее уже 18-м.

Впрочем, кое-что особенное разглядеть в нем несложно. Ценности камазовским достижениям придает тот факт, что на самом деле категория «грузовые автомобили» — это отнюдь не та территория, на которую зарубежным соперникам абсолютно наплевать. Известные бренды — Iveco, MAN, Tatra, МАЗ — постоянно пытаются подготовить машину, чувствующую себя в песках, на бездорожье, так же комфортно, как та, которую готовят в Набережных Челнах, такую же быструю и надежную. Иногда выходит пободаться, и, как правило, призы достаются «КамАЗам» в борьбе. Но сейчас триумф получился абсолютным, несмотря на проблемы и колоссальную потерю времени еще на стартовом отрезке «Дакара» его прошлогоднего победителя Андрея Каргинова. Но все равно весь подиум оккупировали россияне — на нем оказались экипажи Дмитрия Сотникова, Антона Шибалова и Айрата Мардеева. Такого не случалось уже довольно давно — с 2015 года. В предыдущие пять лет какая-то награда, пусть не самая ценная, обязательно уходила одному из камазовских оппонентов.

Главным героем «Дакара» оказался 35-летний Дмитрий Сотников. В «КамАЗ-мастере» он с 2008 года и прошел довольно типичный путь для звезды этой команды. Начинал механиком, потом превратился в пилота, набирался опыта, побеждал в гонках менее видных, чем культовый рейд, на самом «Дакаре» уже дважды был вторым, и вот наконец все срослось как надо: этот маршрут в 7,6 тыс. км Сотников преодолел без сбоев.

Наиболее же значимое для мира событие этого рейда случилось в классе «легковые автомобили». В ней первенствовал француз Стефан Петерансель на Mini. Петерансель — это такая культовая фигура для ралли. В первый раз «Дакар» ему покорился в 1991 году, когда «КамАЗ-мастер», по сути, открывал для России автоспорт элитного уровня и ни о какой гегемонии еще даже не мечтал. В то время Петерансель был мотоциклистом. В этой категории, считающейся уделом безбашенных, он завоевал шесть дакаровских титулов, а потом сменил двухколесный класс на основной четырехколесный.

И оказалось, что как пилот автомобиля француз тоже безумно хорош. Свое седьмое звание лучшего на «Дакаре» в этой категории и 13-е в общей сложности он добыл в 2015 году, и вроде бы дело шло к тому, что чертовой дюжиной все и ограничится. В конце концов возраст уже даже не ветеранский, а какой-то запредельно ветеранский — шестой десяток. Но Стефан Петерансель доказал, что и в 55 можно не просто дотягивать до финиша ралли, входящего в число труднейших испытаний, изобретенных человечеством, но и всех на нем опережать.

Этот титул Петеранселю принес, кажется, именно опыт. Из 12 этапов, составлявших маршрут «Дакара», он взял всего один. Но расчетливости, хладнокровия, умения избегать ошибок французу вполне хватило для того, чтобы не растерять запас прочности, не подпуская к себе тех, кто был опаснее всего. Насер аль-Атыйя на Toyota, ближайший из преследователей, отстал от Петеранселя почти на 15 минут.

А французу на церемонии награждения, конечно, сказали, что наверняка в его положении, с его статусом победа на «Дакаре» воспринимается гораздо спокойнее, чем в молодые годы. «Да нет,— улыбнулся Петерансель,— эмоции, как ни странно, все те же».

Алексей Доспехов