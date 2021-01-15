Власти Удмуртии встретятся с потенциальным инвестором нового терминала аэропорта Ижевска

Власти Удмуртии нашли потенциального инвестора на строительство в Ижевске нового аэропортового комплекса. Встреча с ним состоится на следующей неделе, рассказал журанлистам глава региона Александр Бречалов.

«У нас идут два параллельных процесса. Один — это государственная программа по транспортной инфраструктуре и ремонту взлетно-посадочной полосы, мы крайне в этом заинтересованы. Несмотря на то, что у нас летают практически все типы самолетов, но, тем не менее, частота и та же самая линейка зависят от качества полотна. Эта работа должна закончиться в 2024 году, но мы надеемся завершить в 2023, у нас есть для этого основания. По аэропортовому комплексу мы идем по процедурам. У нас есть потенциальный инвестор, будем встречаться на следующей неделе. Все идет по плану. Пока 2022 год, будем ориентироваться на осень. Я не буду скрывать, что у нас есть желание и возможности сделать международный терминал»,— отметил господин Бречалов.

Глава Удмуртии добавил, что инвестор, который заходит с аэропортовым комплексом, имеет очень амбициозные планы и считает, что пассажиропоток в Ижевск можно «раскачать». По словам Александра Бречалова трафик сильно вырос после запуска рейсов авиакомпании «Победа», в частности маршрута «Ижевск-Екатеринбург».

Напомним, в декабре 2019 года на электронной площадке «РТС-тендер» появилось техзадание на проектирование нового аэровокзального комплекса в Ижевске. Согласно документации, в перспективах — создание терминала международных воздушных линий. Площадь комплекса должна быть около 5,5–6 тыс. кв. м, а международного сектора около 4–5 тыс. кв. м. Терминал внутренних рейсов должен быть рассчитан на 650 тыс. пассажиров в год, международный — на 200 тыс.

Подробности читайте в материале «Аэропорт Ижевска готовится к прибытию».