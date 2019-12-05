Аэропорт Ижевска готовится к прибытию Новый терминал с международным сектором должен будет принимать в 2,5 раза больше пассажиров

На электронной площадке «РТС-тендер» появилось техзадание на проектирование нового аэровокзального комплекса в Ижевске. Заказчик сбора коммерческих предложений для определения ориентировочной стоимости проектирования и строительства— АО «Ижавиа». Согласно документации, в перспективах — создание терминала международных воздушных линий. Эксперты считают, что это поможет разгрузить столичные аэропорты, но говорить о рентабельности международных рейсов из столицы Удмуртии пока рано.

АО «Ижавиа» начало сбор коммерческих предложений по проектированию и строительству нового аэровокзального комплекса (АВК) внутренних воздушных линий ижевского аэропорта. Планируется таким образом определить ориентировочную стоимость работ по проектированию и строительству АВК. Заявки принимаются по 10 декабря, а готовый проект необходимо предоставить до 31 декабря 2020 года.

Согласно опубликованному в заявке техзаданию, в архитектурно-планировочной концепции будет несколько этапов развития. Первым пунктом станет разработка концепции развития АВК и строительство нового терминала внутренних воздушных линий, при этом функционирование существующего терминала прерываться не будет, в проекте необходимо будет предусмотреть переход из нового терминала в старый. Вторым этапом значится возведение сектора международных линий. Площадь АВК должна быть около 5,5–6 тыс. кв. м, без учета действующего терминала, а международного сектора около 4–5 тыс. кв. м.

Терминал внутренних рейсов должен быть рассчитан на 650 тыс. пассажиров в год, международный терминал — 200 тыс. Сейчас пассажиропоток аэропорта Ижевска составляет 350 тыс. в год. Как минимум три стоянки воздушных судов должны быть оборудованы телескопическими трапами.

В пресс-службе «Ижавиа» не ответили оперативно на запрос “Ъ-Удмуртия” относительно публикации техзадания. Однако ранее генеральный директор авиакомпании Александр Синельников указывал, что необходимость в международном терминале есть.

«Пункт пропуска через госграницу в аэропорту Ижевска — в повестке под номером один первоочередных важных вещей к реализации. Мы оценили выпадающие потоки нашего аэропорта. Это по крайней мере 160 тыс. пассажиров в год»,— писал на своей странице в Facebook господин Синельников.

Ранее о том, что обновление ижевского аэропорта будут происходить за счет средств федерального бюджета, в размере 3,4 млрд руб. до 2024 года, сообщал министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев. «Деньги на реконструкцию будут поступать поэтапно. В 2022 году — 1,2 млрд руб., в 2023 году — более 1,1 млрд руб., в 2024 году — около 927 млн руб.»,— указал господин Горбачев.

Эксперты не могут оценить, насколько необходим международный сектор в ижевском аэропорту. Однако развитие в регионах России международного авиасообщения — значительный шаг для организации воздушного сообщения с другими странами.Генеральный директор инвестиционной компании BengalaInvestmentАлексей Буянов отметил, что ведение в Ижевске международного сектора позволит разгрузить столичные аэропорты и дорожную нагрузку. «В любом случае, по статистике, каждая третья семья хотя бы раз в год выезжает на отдых в теплые страны, поэтому летнее международное авиасообщение с Турцией, Кипром и другими сравнительно недорогими для летнего отдыха странами будет рентабельно»,— рассказал господин Буянов.

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал предположил, что Ижевск может стать авиационным хабом, таким же удобными для туристов, как в Казани и Нижнем Новгороде. «За счет реконструкции взлетно-посадочной полосы, расширения инфраструктуры эти аэропорты в последние годы значительно нарастили пассажиропоток. В Казани пассажиропоток увеличился на 30% и достиг 1 млн человек. Аэропорт в Нижнем Новгороде за счет международных направлений стал принимать вместо 300 тыс. человек более 1 млн пассажиров»,— отметил господин Сигал.

Юлия Вахрушева