Нижегородские НКО получат 68 млн рублей президентских грантов

Победителями первого в 2021 году конкурса по предоставлению президентских грантов стали 42 некоммерческие организации Нижегородской области. Совокупно им выплатят более 67,9 млн руб. на реализацию проектов, сообщили в фонде президентских грантов. Общая стоимость этих проектов с учетом софинансирования составит более 98 млн руб.

Самый крупный грант – 7 млн руб. – получит сеть ресурсных центров НКО в Приволжье в качестве антикризисной ресурсной поддержки. Сеть оказывает поддержку центрам в 14 регионах ПФО, общая стоимость проекта – 9,3 млн руб. Второй по величине грант – 4,5 млн руб. – получит удмуртское творческое объединение «Рыба Морзе – КАМА Рекордз», которое зарегистрировано в Нижнем Новгороде. Эти средства пойдут на реализацию проекта «Хранители», направленный на сохранение нематериального культурного наследия. Общая стоимость проекта – 5,8 млн руб. Нижегородская благотворительная организация инвалидов «Забота» получит 4,1 млн руб. на создание сети НКО, поддержку и развитие организаций. Общая стоимость проекта – 5,7 млн руб.

Всего на конкурс поступило около 10 тыс. проектов от НКО со всей России. в число победителей вошли около 2 тыс. проектов. Общая сумма присужденных грантов составляет 4,2 млрд руб.

Подробнее об итогах конкурса — в материале “Ъ” «Александру Невскому собрали на Instagram».

Анастасия Еремина