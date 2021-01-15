Александру Невскому собрали на Instagram

В четверг Фонд президентских грантов подвел итоги первого в этом году конкурса для НКО. В сумме его победители получат порядка 4 млрд руб., а наибольший грант достался проекту музыканта Юрия Башмета «Молодые дарования России». Среди победителей также значатся организации, собирающиеся разрабатывать приложения для психологической помощи подросткам, размещать граффити о ветеранах войны, развивать новую игру росбол и создавать Instagram Александра Невского. А вот «Молодой гвардии "Единой России"» в поддержке «Диктанта победы» отказали. Не смогли получить гранты и включенные в реестр иностранных агентов «Левада-центр» и «Мемориал».

Как сообщил журналистам первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, победителями конкурса стали около 10 тыс. проектов, на реализацию которых будет потрачено порядка 4 млрд руб. Ранее первые победители объявлялись летом. «У нас была мечта, что когда-нибудь мы выйдем в режим, когда в начале года мы не конкурс начинаем, а деньги раздаем»,— пояснил господин Кириенко. По его словам, в этот раз НКО-победители получат причитающиеся им средства уже к 1 февраля.

Средний размер гранта составил 2 млн руб. Наибольшую сумму (почти 119 млн) получит проект Юрия Башмета «Молодые дарования России». «Это поддержка проекта Всероссийского юношеского симфонического оркестра, образовательные программы для талантливой молодежи»,— сообщил Сергей Кириенко. Фонду «Справедливая помощь доктора Лизы» выделят 53 млн руб. на помощь тяжелобольным и раненым детям Донбасса. А Союз кинематографистов РФ получит 40 млн руб. на проведение всероссийского молодежного кинофорума.

Организаторы конкурса традиционно позиционируют его как неполитический, но некоторые связанные с политикой проекты все же получают поддержку. Так, по направлению «развитие общественной дипломатии» грант в 1,7 млн руб. выиграл Совет по внешней и оборонной политике. Он заявил проект «Управление международным кризисом в условиях глобальной неопределенности», в ходе которого планируется провести специальный семинар для молодых зарубежных политиков.

Среди получателей грантов, как обычно, есть и весьма неординарные проекты. Например, почти 500 тыс. руб. получит нижегородское отделение организации «Волонтеры победы» на серию уличных граффити о ветеранах Великой Отечественной войны, выдающихся людях региона и важных событиях, включая и борьбу с коронавирусом. Более 750 тыс. руб. получит национальная федерация супербола и росбола (придуманные в Крыму игры с мячом, объединяющие элементы футбола, регби и гандбола) на проведение турнира под названием «Кубок воссоединения».

Грант в 520 тыс. руб. заработал военно-спортивный клуб «Вымпел-Эверест» на создание «школы будущего разведчика», где ветераны госбезопасности смогут передать школьникам свой опыт. Почти полмиллиона получит «Группа разработки анимационных и мультимедийных материалов и арт-проектов» на создание в Instagram блога Александра Невского в честь 800-летия со дня его рождения. Страничка будет рассчитана на школьников и студентов, планируемый охват аудитории — 5 тыс. пользователей. А ханты-мансийская НКО «Здоровье нации» за 270 тыс. руб. проведет соревнования по гребле на калданках (деревянные лодки).

Заявки на гранты регулярно подает «Молодая гвардия "Единой России"» (МГЕР). На сей раз ее отделение в Республике Алтай получит почти 300 тыс. руб. на проект «Стены смыслов», в рамках которого будет создан специальный сайт о выдающихся личностях региона. Но другие шесть проектов МГЕР конкурс не выиграли. В частности, молодые партийцы пытались получить 24,2 млн руб. на международную патриотическую акцию «Диктант победы», которая проходит с 2019 года. «Будем исходить из тех возможностей, которые есть»,— прокомментировал эту неудачу “Ъ” глава координационного совета МГЕР Денис Давыдов.

20 заявок подали региональные отделения организации «Боевое братство», объединяющей ветеранов локальных войн. Ее возглавляет экс-губернатор Подмосковья Борис Громов, а его заместителем является депутат Госдумы Дмитрий Саблин. В 2018 году «Братство» заработало грантов на 40 млн руб., но в этом году конкурс выиграло только его отделение в Самарской области. Ему выделят 3,3 млн руб. на «Правовой центр защиты прав ветеранов и инвалидов боевых действий и членов их семей, членов семей погибших военнослужащих, ветеранов военной службы».

На вопрос, есть ли среди победителей конкурса НКО — иноагенты, Сергей Кириенко отвечать не стал. «У нас в стране 220 тыс. зарегистрированных НКО. Заявок в прошлом году мы получили 24 тыс. Иноагентов — 70 с небольшим. Это несомасштабные вещи. Специально ими заниматься и вылавливать, получали они или нет, мы не стали»,— пояснил он.

Зато среди тех, кому в гранте отказано, иноагенты точно присутствуют. Так, «Левада-центру» не достались 1,7 млн руб. на исследование «Общественная дипломатия в период пандемии». Это была уже пятая заявка центра на президентский грант, а удовлетворена была лишь одна из них: в 2017 году «Левада-центр», уже признанный иноагентом, получил 2,2 млн руб. на изучение проблем паллиативной помощи в России.

Не смог выиграть конкурс и «Мемориал», также включенный в реестр иноагентов. Его хакасское отделение просило 2,5 млн руб. на возведение трех памятников жертвам политических репрессий. А рязанские правозащитники рассчитывали на 1,7 млн руб. для проекта «Право на город», в рамках которого собирались провести экспертизу доступности городских объектов для людей с инвалидностью и попробовать добиться от властей решения этой проблемы.

Андрей Винокуров, Елена Рожкова