Студенты Чувашии могут вернуться к очному формату обучения

В Чувашии студенты вузов могут вернуться к очному формату обучения после каникул. Решение об этом приняли на заседании оперштаба региона по борьбе с коронавирусом.

По словам замглавы Минобрнауки Чувашии Алексея Лукшина, в данный момент в регионе снижается число случаев COVID-19 среди студентов и преподавателей. На начало года их количество составляло 29, а, по последним данным, оно сократилось до восьми.

«Экзаменационная сессия в вузах проходит в дистанционном формате. Основная масса вернется к обучению 1 февраля. Хотелось бы, чтобы перешли на очный формат обучения после каникул» – отметил господин Лукшин.

"Ъ-Казань"