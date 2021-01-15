В Ярославле будет достроен проблемный дом на улице Саукова за Волгой

В Заволжском районе Ярославля будет достроен проблемный многоэтажный дом на улице Саукова, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В этом доме приобрели жилье 235 человек, ставших обманутыми дольщиками. Теперь их права будут восстановлены. В сообщении отмечается, что решение об этом принято наблюдательным советом Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства под председательством заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина.

По словам губернатора Дмитрия Миронова, для получения федерального софинансирования на достройку дома была проведена большая работа с фондом.

«В результате фонд выделит более 70% средств, необходимых для завершения работ, остальное будет добавлено из регионального бюджета

Однако это решение – только начало процесса. На следующем этапе необходимо передать дом от банкрота-застройщика ярославскому фонду. Для этого проведем ряд необходимых процедур. После этого можно будет приступить к обследованию здания и его дальнейшей достройке. Но главное, что более 200 семей смогут получить свои долгожданные квартиры»,– отметил господин Миронов.

Строительство дома на улице Саукова рядом с домом №6 вела компания ООО «Жилстрой». Стройка началась в 2011 году. Сдать объхект планировалось в 2014 году. Застройщик ввел в эксплуатацию только одну секцию из шести. Вторая в 2017 году была завершена инвестором при содействии правительства области.

Компания ООО «Жилстрой» признана банкротом. В отношении руководства компании возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

Антон Антонов