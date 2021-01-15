Аэропорт Платов закрыли для расчистки от снега

Ростовский аэропорт Платов закрыт ориентировочно до 13:00 на расчистку от снега взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перрона. Об этом “Ъ-Юг” сообщили в пресс-службе аэропорта. К работам привлечены 13 единиц техники.

По данным пресс-службы, на прибытие задерживаются три рейса из Москвы и Гюмри. На вылет задержаны шесть рейсов, которые должны отправиться в Санкт-Петербург, Калининград, Гюмри, Стамбул и Москву. Кроме того, запасной аэродром в Волгоград ушел рейс авиакомпании «Азимут» из Новосибирска.

Наталья Шинкарева