Суд отказал «дочке» «Норникеля» в трех экспертизах по делу о разливе топлива в Норильске Одна из экспертиз должна была решить разногласия о размере нанесенного почве вреда

Арбитражный суд Красноярского края отказал «Норильско-Таймырской энергокомпании» (НТЭК, дочернее предприятие «Норникеля») в назначении экспертиз в рамках дела по иску Росприроднадзора о возмещении ущерба за разлив нефтепродуктов.

По информации «Интерфакса», экспертизы, о которых ходатайствовала НТЭК, должны были решить разногласия сторон о массе нефтепродуктов, попавших в воду, степени их растворимости в воде, а также о размере вреда, нанесенного почвам.

Как сообщалось, по мнению НТЭК, в расчете Росприроднадзора не учтено, что часть нефтепродуктов испарилась и сгорела во время пожара, который произошел рядом с резервуаром после утечки.

Крупный разрыв нефтепродуктов на принадлежащей НТЭК ТЭЦ-3 в Норильске произошел в мае 2020 года. В результате аварии около 6 тыс. т дизельного топлива из резервуара №5 попали в грунт, еще 15 тыс. т — в реки Далдыкан, Амбарную и их притоки. Росприроднадзор предъявил к НТЭК иск на 148 млрд руб. В самой компании оценили ущерб в 21,4 млрд руб. По мнению компании, регулятор неоправданно применил максимальные коэффициенты и завысил объем попавших в воду нефтепродуктов.

Накануне Енисейское управление Ростехнадзора сообщило о назначении НТЭК максимального штрафа за нарушение норм промышленной безопасности — 1 млн руб.

Подробнее о том, как «Норникель» настаивает на неточностях при оценке нанесенного природе вреда из-за аварии на ТЭЦ-3 на Таймыре, — в материале “Ъ-Сибирь” «Размеры ущерба уменьшились при пожаре».

Дарья Решетникова