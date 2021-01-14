Ростехнадзор оштрафовал «дочку» «Норникеля» на максимальные 1 млн рублей

Енисейское управление Ростехнадзора по итогам расследования причин аварии на ТЭЦ-3 в Норильске назначила Норильско-Таймырской энергокомпании (НТЭК) «Норникеля» максимальный штраф за нарушение норм промышленной безопасности — 1 млн руб.

«Нарушения промышленной безопасности, установленные актом технического расследования и протоколом об административном правонарушении, являются грубыми, повлекшими существенный вред состоянию и качеству окружающей среды. Наличие смягчающих или отягчающих обстоятельств, предусмотренных статьями 4.2 и 4.3 КоАП РФ, не установлены», — говорится в сообщении управления Ростехнадзора.

Уточняется, что речь идет о комплексе нарушений. В частности, по данным Ростехнадзора, специалисты НТЭК должны были, но не привели «обвалование резервуарного парка к геометрическим параметрам, предусматривающим удержание разлившегося нефтепродукта при разрушении наибольшего по объему резервуара».

Как сообщалось, в мае 2020 года произошел крупный разлив нефтепродуктов из принадлежащего НТЭК топливного резервуара №5 ТЭЦ-3. Примерно 6 тыс. т солярки попали в грунт, еще 15 тыс. т — в реки Далдыкан, Амбарную и их притоки. Росприроднадзор предъявил к НТЭК иск на 148 млрд руб., он находится на рассмотрении суда. В самой компании оценили ущерб в 21,4 млрд руб., отметив, что не согласны с методикой расчета ущерба, примененной Росприроднадзором. По мнению компании, регулятор неоправданно применил максимальные коэффициенты и завысил объем попавших в воду нефтепродуктов.

Дарья Решетникова