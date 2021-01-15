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Компания «Рудерис» будет вывозить мусор из Октябрьского района Уфы за 209,7 млн рублей

МУП «Специализированное автомобильное хозяйство по уборке города» Уфы по итогам аукциона заключит контракт на транспортировку ТКО с территории Октябрьского района с уфимским ООО «Рудерис», сообщается на сайте госзакупок. Компания предложила исполнить контракт начальной стоимостью 210,76 млн руб. с дисконтом 0,5%, за 209,7 млн руб. Второй участник торгов — стерлитамакское ООО «Дворэкосервис» (принадлежит Ольге Антоновой и Алексею Гурьеву) — был готов исполнить контракт за такую же цену, но заявка «Рудериса» была подана раньше.

Срок действия контракта — с 1 января по 31 декабря 2021 года. Мусор должен вывозиться на территорию полигона в Черкассах. Всего нужно вывезти 81,06 тыс. т отходов, стоимость вывоза 1 т ТКО — 2,6 тыс. руб.

В январе 2020 года «Спецавтохозяйство по уборке города» заключило контракт на вывоз ТКО с территории Октябрьского района до конца текущего года с ООО «Рудерис» за 237,95 млн руб.

ООО «Рудерис», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в ноябре 2003 года. Компания занимается сбором отходов, на 74% принадлежит Валентине Поляковой, на 26% Наталье Ярмилко (через ООО «Капитал-бизнес»). В 2019 году выручка компании составила 211,99 млн руб., чистая прибыль — 15,74 млн руб. В 2020 году компания заключила два госконтракта на общую сумму 238,01 млн руб.

Майя Иванова


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