Александр Моор выступит на Гайдаровском форуме в Москве

Губернатор Тюменской области Александр Моор примет участие в Гайдаровском форуме, который проходит в Москве. Как сообщили в региональном оперативном штабе, господин Моор выступил на экспертной дискуссии «Как перейти к бюджету развития регионов?».

«В ходе дискуссии спикеры рассмотрят условия и возможности для формирования бюджетов развития, обсудят вопросы, касающиеся решений для повышения кассового исполнения бюджетов нацпроектов, уменьшения неопределенности с поступлениями средств в региональные бюджеты, повышения доходности инвестиций в регионах, а также альтернативные источники финансирования инвестиционной инфраструктуры»,— уточнили в оперштабе.

Гайдаровский форум проходит с 2010 года. В этом году мероприятие проводится 14 и 15 января в Москве, в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Подробнее о том, как проходит Гайдаровский форум — в материале “Ъ” «Вирус уходит, но не прощается»