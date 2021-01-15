Татарстан стал лидером в ПФО по уровню зарплаты За январь-октябрь 2020 года заработная плата в регионе составила более 38 тысяч рублей

Татарстан вышел в лидеры среди регионов ПФО с самой высокой средней зарплатой. Заработная плата за первые десять месяцев 2020 года в республике составила свыше 38 тыс. руб., что на 4,9% больше, чем за тот же период 2019-го. Об этом перед заседанием коллегии Минтруда региона заявила его руководитель Эльмира Зарипова.

«Согласно статистическим данным с января по осенний период, уровень средний заработной платы составляет более 38 тыс. рублей. Мы занимаем по данному показателю первое место в ПФО», — отметила госпожа Зарипова.

При этом, по ее словам, доходы жителей, которые работали в пострадавших от пандемии сферах, сократились.

"Ъ-Казань"