Директор Музея истории Петербурга уходит в отставку и может стать спецпредставителем Беглова

Директор Государственного музея истории Санкт-Петербурга Александр Колякин написал заявление об уходе с занимаемой должности. Об этом со ссылкой на городской комитет по культуре сообщает «Фонтанка.ру». В ведомстве подтвердили, что получили подписанное директором музея заявление в четверг, 14 января.

Причина увольнения господина Колякина не уточняется, однако по данным собеседников интернет-издания, отставка может быть связана со здоровьем — в этом году ему исполнится 75 лет. Также есть информация, в ближайшее время Александр Колякин может быть назначен специальным представителем губернатора Петербурга в сфере культуры.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что еще одним спецпредставителем губернатора в Смольном является ранее осужденный за взятку экс-начальник Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова Александр Белевитин, который составляет для Александра Беглова отчеты по COVID-19.