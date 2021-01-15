Минфин РФ приступил к разработке новой стратегии финансового рынка

По поручению правительства Министерство финансов приступило к разработке стратегии развития финансового рынка до 2030 года, сообщила пресс-служба ведомства. Проект стратегии планируется направить в правительство не позднее третьего квартала 2021 года.

«Мы следим за тенденциями рынка: в том числе за увеличением частных инвестиций в экономике, которые требуют особого внимания со стороны регуляторов. Необходимо не только предложить рынку новые инструменты, но и проработать механизмы, обеспечивающие защиту клиентов финансовых организаций и розничных инвесторов»,— цитирует пресс-служба слова министра финансов Антона Силуанова.

Цель стратегии — формирование конкурентной среды в банковском секторе и на финансовых рынках и повышение эффективности отрасли.Также внимание ней будет уделяться развитию инструментов долгового и долевого финансирования для реального сектора экономики.

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