Опубликовано предполагаемое письмо Тесака с признанием в убийствах

Израильский режиссер и автор фильма «Кредит на убийство» о преступлениях неонацистов Влади Антоневич опубликовал в Facebook письмо, предположительно написанное Максимом Марцинкевичем (Тесак). То же письмо опубликовал Telegram-канал Baza, назвав автором Тесака, но не указав источник. В письме написано, что Тесак дал следствию показания о причастности своих соратников к убийствам.

«В Красноярске меня сломали на 100%. Я рассказал вообще все. В т. ч. про армяна, дачу и проститутку, которую потом того. Привезли Ромео (Максим Аристархов.— “Ъ”). С ним уже была очная ставка. Еще я взял на себя участие в казни таджика и дага. Показания на меня дал Маршаков, вот в Крас и привезли. Шансов доказать, что это не я, не было. Сказал, что голову резал Малюта (Сергей Коротких, он же Боцман.— “Ъ”), а Дантист (Максим Макиенко.— “Ъ”) зиговал на камеру. И Ромео приплел. Уверен, он уже и это подтвердил»,— говорится в письме.

Тесак призвал всех фигурантов дела «бежать из страны», а также предупредил, что «телефоны слушаются» и «установлено наблюдение». «Меня ведут откапывать тела, после этого всех будут брать. Продержаться я не смог. Прошу меня простить. Надеюсь, хоть кого-то спасу. Убедите Дантиста, что его примут, если он не свалит. Зуб на него ФСБ точит. Два тела возле моей дачи уже откопали. Отказаться от показаний я не смогу. Меня за полдня выведут во Владимир, и я их все снова подтвержу. Если это сообщение или разговоры о нем в эфире перехватят, то возьмут всех через часа два, так что очень аккуратно. ПЖ (пожизненное заключение.— “Ъ”) может никому и не дадут из за сроков давности, но по 20–25 лет получат все»,— пишет Максим Марцинкевич. Письмо адресовано соратникам националиста Деду (Андрей Дедов) и Шульцу (Александр Шитов).

Труп Максима Марцинкевича обнаружили утром 16 сентября в камере СИЗО №3 по Челябинской области, где он отбывал срок за разжигание вражды по национальному и религиозному принципу (ст. 282 УК РФ) и хулиганство (ст. 213 УК РФ). По официальной версии, он покончил жизнь самоубийством, его родственники убеждены, что его убили.

В декабре по делу об убийствах приезжих из Центральной Азии в 2003–2007 годах были арестованы шестеро соратников Тесака — Андрей Кайль, Александр Лысенков, Максим Хотулев, Павел Хрулев (Мышкин), Алексей Гудилин, Семен Токмаков. Они обвиняются в преступлении по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Подробнее о деле об убийствах мигрантов — в материале “Ъ” «Тесак умер, но дело его живет».