Движение трамваев из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму планируют запустить в тестовом режиме к началу сентября

Власти Екатеринбурга планируют запустить движение трамваев до Верхней Пышмы в тестовом режиме к началу сентября. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы в Екатеринбурге» сообщил заместитель мэра по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов.

По его словам, движение трамваев уже должно было быть запущено, но «строительная готовность низкая». Завершить все работы городские власти планируют к концу 2021 года.

Напомним, соглашение о строительстве трамвайной линии «Екатеринбург — Верхняя Пышма» было подписано в сентябре 2015 года. Договор был заключен между свердловским правительством, администрациями Екатеринбурга и Верхней Пышмы и УГМК. Общая протяженность трамвайной линии составит 17 км. На ней будет обустроено пять остановок. Трамвайная линия пройдет вдоль улиц Фрезеровщиков и Шефская, через проектируемые улицы Меридиональная 1, Ново-Садовая, Широтная Северная, Меридиональная 2, проспект Космонавтов, а также вдоль автодороги Екатеринбург — Невьянск. Планируется, что между Екатеринбургом и Верхней Пышмой будут курсировать около 30 трамваев.

Помимо этого, господин Бубнов отметил, что в апреле в эксплуатацию поступил ретро-трамвай, разработанный заводом «Уралтрансмашем» (входит в концерн «Уралвагонзавод»). «Пока мы не будем использовать его для регулярных перевозок. Это будет экскурсионный трамвай для детей. В перспективе, когда начнется замена подвижного состава, вполне возможно, закупим такие трамваи для работы на линии»,— подчеркнул вице-мэр.

Алексей Бубнов напомнил, что Екатеринбург вошел в число пилотных городов федеральной программы, в рамках которой планируется масштабное обновление электротранспорта. В то же время мэрия анонсировала транспортную реформу, в рамках которой общественный электротранспорт планируется передать в концессию. О своем намерении принять участие в развитии общественного электротранспорта в Екатеринбурге заявляли завод «Уралтрансмаш», группа «Синара» Дмитрия Пумпянского, а также компания «Мовиста Регионы». Заключить концессионное соглашение власти Свердловской области планируют в 2021 году.