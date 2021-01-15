В Татарстане открыли движение для автобусов и грузовиков

На дорогах Татарстана с 6:00 открыто движение для автобусов и грузовиков. Об этом говорится в сообщении Миндортранса республики.

Напомним, дороги для грузовых машин и автобусов закрыли в Татарстане накануне. Причиной стали сильный снегопад и метель.

Отмечается, что в снегоуборочных работах минувшей ночью были задействованы 634 единицы снегоуборочной техники, в том числе 433 единицы на региональных трассах.

Аэропорты Татарстана в настоящее время работают в штатном режиме. Ночью с 01:00 до 03:00 из аэропорта «Казань» с задержкой вылетели семь рейсов, отметили в Миндортрансе.

"Ъ-Казань"