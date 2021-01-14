В Татарстане из-за метели закрывают дороги для грузовиков С 14:00 из-за непогоды в республике уже остановлены рейсы междугородних автобусов

Сегодня, 14 января, в Татарстане с 16:00 планируют закрыть дороги для грузовых машин. Такое решение связано с метелью и сильным снегопадом. Об этом говорится в сообщении ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

При этом с 14:00 уже закрыто движение для рейсовых автобусов. Это коснулось участков автодорог М7, Казань — Оренбург, Йошкар-Ола - Зеленодольск и Казань - Буинск – Ульяновск.

В данный момент на дорогах республики организована круглосуточная работа дорожно-эксплуатационной техники. В работах задействованы 332 единицы снегоуборочной техники.

"Ъ-Казань"