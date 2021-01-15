Crocus Group получила контракт на аэропорт на космодроме Восточный

Гендиректор «Дирекции космодрома «Восточный» Андрей Новиков и президент компании Crocus International Араз Агаларов подписали контракт на строительство первого этапа аэропортового комплекса на территории космодрома Восточный, сообщает РБК со ссылкой на сайт госзакупок. Контракт был подписан 28 декабря, его стоимость — 28 млрд 17 млн руб.

Контракт заключен в целях выполнения государственного оборонного заказа. Его необходимо выполнить до 12 декабря 2024 года. «Крокус» получил контракт без конкурса. Предмет контракта — «корректировка проектной документации, выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта капитального строительства «Строительство аэропортового комплекса, I этап. Площадка 5», в том числе работ по разработке откорректированной рабочей документации». В «Роскосмосе» заявили, что «подрядчик приступил к подготовительным мероприятиям для развертывания работ».

Аэропортовый комплекс Восточный обеспечит прием, стоянку и отправку воздушных судов внутренних и международных воздушных линий. Он также будет обслуживать пассажиров, грузы и воздушные перевозки на воздушных судах гражданской, государственной или экспериментальной авиации. Площадь застройки комплекса составит 63 834 кв. м. Максимальный грузооборот за год составит 20 тыс. т.

С 2026 по 2029 год должен пройти второй этап строительства, его стоимость пока неизвестна.

Предполагаемая предельная стоимость этапа составляет 7 млрд 408 млн руб. Таким образом, весь комплекс может стоить более 35 млрд руб.

Напомним, что строительство самого космодрома Восточный продолжается с 2011 года и сопровождается многочисленными коррупционными скандалами. Сроки окончания работ неоднократно переносились. К 2018 году по фактам нарушений при строительстве Восточного было возбуждено более 140 уголовных дел, ущерб составил более 11 млрд руб., осуждено более 50 человек.

О последнем уголовном деле — в материале “Ъ” «На Восточном ни дня без посадки».