Гинцбург допустил создание вакцины от COVID-19, которую нужно вводить один раз

Создание однокомпонентной вакцины (которую нужно вводить один раз) от коронавируса возможно, заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. При этом он отметил, что она должна защищать человека в течение длительного времени.
Центр им. Гамалеи — разработчик вакцины от коронавируса «Спутник V». Она вводится два раза с промежутком в 21 день.
«Вакцины, которые можно вводить один раз, есть и сейчас, но другое дело, как они будут защищать… Надо, чтобы она по крайней мере года на два защищала, а не на несколько месяцев. Поэтому это вопрос дискуссионный. В принципе, не исключено»,— сказал господин Гинцбург в интервью «РИА Новости».
По его словам, пока каких-то четких подходов для создания однокомпонентной вакцины, которая будет защищать человека от COVID-19 долго, нет.
В России зарегистрировано 3 495 816 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявили 24 763. Умерли за время пандемии 63 940 человек, выздоровели 2 882 044.
О том, как идет вакцинация в стране, — в материале “Ъ” «О, где же ты, шприц?».