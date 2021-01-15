Уровень киберпреступности за семь лет вырос в 20 раз

За последние семь лет киберпреступность выросла в 20 раз, и ее уровень продолжает расти, заявил руководитель отдела по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий Следственного комитета России (СКР) Константин Комарда.

«В целом, с 2013 года уровень преступности в сфере информационных технологий возрос более чем в 20 раз и продолжает увеличиваться. Сегодня каждое седьмое преступление в России совершается с помощью информационных технологий или в киберпространстве»,— сказал господин Комарда в интервью ТАСС.

Он также отметил, что киберпреступники стараются максимально скрыть свои следы, что осложняет сбор доказательств: они используют шифрование данных, заходят в интернет из общественных мест, используют чужие учетные записи и т.д. Чтобы с ними бороться, правоохранители должны понимать специфику киберсферы.

В декабре 2020 года сообщалось, что МВД России намерено создать киберполицию. До этого, в ноябре, президент Владимир Путин обсуждал борьбу с киберпреступлениями с постоянными членами Совета безопасности России.

Как полицейских обучают борьбе с киберпреступностью — в материале “Ъ” «Полицейских натаскают против онлайн-мошенников».