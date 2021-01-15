Депутаты подрались с электоратом

Внеочередное заседание думы Александровского округа Пермского края, где большинство мест контролирует КПРФ, прошло 14 января на улице. Вход в здание администрации перекрыли некие местные жители, требовавшие распустить думу, между протестующими и депутатами завязалась потасовка. Оппозиция обвиняет в случившемся и. о. главы района единоросса Александра Шицына. В администрации пермского губернатора происшедшее считают «беззаконием».

На вчерашнем заседании депутаты Александровского округа планировали выбрать главу муниципалитета. Но попасть в помещение администрации, где проходят сессии, они не смогли. Как пояснил “Ъ” один из депутатов, сначала их якобы не пускала охрана по поручению и. о. главы района Александра Шицына, а затем вход преградили некие местные жители с плакатами «За роспуск думы!». В результате дело дошло до потасовки.

Напомним, политический кризис в округе начался в 2019 году, когда все поселения Александровского района были объединены в один округ. После этого прошли выборы в думу нового муниципалитета, на которых большинство мандатов получили представители КПРФ. Для завершения реформы необходимо избрать главу округа, но конкурс на эту должность уже неоднократно признавался несостоявшимся, поэтому муниципалитетом по-прежнему руководит глава района. Сейчас эти обязанности исполняет единоросс Александр Шицын, бывший министр ЖКХ Пермского края и депутат краевого заксобрания.

Не сумев попасть в здание администрации, депутаты вызвали полицию и провели заседание на улице. Однако избрать главу округа им не удалось: не хватило одного голоса. Зато голосов хватило для отставки спикера Марины Зиминой.

Она прошла в парламент от КПРФ, но позже, как утверждают оппозиционеры, вошла в команду господина Шицына и якобы саботировала работу думы. На ее место депутаты назначили представителя КПРФ Людмилу Белецкую.

Александр Шицын отрицает все обвинения в свой адрес. Он пояснил “Ъ”, что сессии на 14 января запланировано не было: «Я разговаривал с аппаратом, председателем — никакого официального распоряжения о назначении заседания». Депутаты, в свою очередь, планируют обратиться в правоохранительные органы.

Источник, близкий к краевым властям, заявил “Ъ”, что ситуация в округе «вышла из правового поля»: «Рукоприкладство и прочие незаконные действия выходят за всякие рамки. Дальше терпеть такую ситуацию невозможно, надо пресекать творящееся беззаконие». При этом действия депутатов в администрации губернатора считают легитимными. «Они действовали абсолютно в рамках своих полномочий»,— добавил собеседник “Ъ”.

Политтехнолог Олег Борисенко полагает, что кризис в округе могут разрешить только выборы нового состава думы.

«Местные элиты уже доказали свою неспособность договариваться и зашли в тупик. Единственным выходом из этой ситуации может быть введение “внешнего управления” со стороны краевых властей и формирование всех структур власти в муниципалитете заново»,— говорит он.

Константин Кадочников, Пермь