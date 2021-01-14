В Южном Судане снова задержали путешествующих с Верзиловым и Варламовым россиян

В Южном Судане снова задержали троих россиян, которые путеществуют вместе с издателем «Медизоны» Петром Верзиловым и блогером Ильей Варламовым. В числе задержанных директор Европейской гимназии Иван Богданцев, жена блогера Любовь Варламова, Вадим Гинзбург, а также представитель министерства печати Южного Судана.

Петр Верзилов рассказал «Медиазоне», что после задержания 13 января его вместе с Ильей Варламовым поместили в отель в столице страны Джубе и запретили выходить на улицу. «Посколько мы попали во все южносуданские СМИ, нам из-за этого нельзя выезжать из Джубы, иначе нас арестуют»,— сказал он.

Остальных туристов представитель Министерства печати страны пригласил на экскурсию по деревням местных племен. Во время экскурсии россиян и сотрудника министерства задержали и привезли на военную базу. «На военной базе говорят, что их оставляют там на ночь»,— добавил господин Верзилов. По словам силовиков, туристы будут задержаны «до выяснения обстоятельств».

Илья Варламов в Telegram-канале также рассказал, что его и господина Верзилова планируется депортировать в пятницу.

Илью Варламова с женой, Петра Верзилова и еще двоих россиян задержали власти Южного Судана в аэропорту Капоэты после досмотра багажа. При досмотре у господина Варламова был найден пульт от беспилотника. Сам дрон забрали еще в Уганде, где они были ранее. По словам Петра Верзилова, южносуданские силовики сочли, что они могли вести съемку военных объектов с дрона. Позднее МИД РФ сообщал, что россиян отпустили, и решаются вопросы, связанные с их выездом из страны.