Задержанных в Южном Судане Варламова и Верзилова освободили

Блогер Илья Варламов, его жена Любовь Варламова, издатель «Медиазоны» Петр Верзилов и еще двое россиян отпущены на свободу, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Несколько часов назад они были задержаны властями Южного Судана в аэропорту Капоэты после досмотра багажа.

«В результате предпринятых усилий задержанные россияне отпущены на свободу. В настоящее время решаются вопросы, связанные с их выездом из Южного Судана»,— сказала журналистам госпожа Захарова (цитата по «РИА Новости»).

Как ранее сообщали россияне, они были задержаны в аэропорту после того, как в их багаже при досмотре был найден пульт от беспилотника. Сам дрон забрали еще в Уганде, где они были ранее. По словам Петра Верзилова, южносуданские силовики сочли, что россияне могли вести съемку военных объектов с дрона. Позднее россиян обвинили в отсутствии разрешения от Министерства дикой природы.