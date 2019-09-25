В Татарстане подготовят население к переписи с целью отражения «этнических реалий»

Власти Татарстана намерены провести «широкую разъяснительную работу» среди населения в рамках подготовки к всероссийской переписи 2020 года. Об этом заявил президент республики Рустам Минниханов, выступая с ежегодным посланием. Он подчеркнул, что к этой работе будут привлечены «институты гражданского общества и авторитетные национально-культурные объединения».

«Это должно способствовать объективному и точному отражению сложившихся этнических реалий»,— сказал глава республики.

Он подчеркнул, что «вопросы этнической самоидентификации, динамика национального состава населения станут важным предметом изучения» в ходе переписи.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"