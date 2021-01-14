Кравчук заявил о готовности Украины к «компромиссу» по Крыму

Первый президент Украины и нынешний представитель Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук заявил о готовности Украины к компромиссам. По его словам, Украина не планирует искусственно создавать сложности.

«Крым — отдельная тема для разговора, Донбасс — также отдельная. Мы семь лет пытаемся договориться по Донбассу, но не можем. Я не говорю, что Украина во всем идеально права. Но Украина готова к компромиссам»,— сказал господин Кравчук НСН. Он отметил, что в «формате диктата, обвинений и требований к Украине никакие договоренности неосуществимы».

По его словам, необходимо договориться, как решать проблемы. В связи с этим он упомянул вопрос с поставкой воды и уточнил, что «Украина не хотела бы искусственно создавать какие-то сложности».

12 января состоялись очередные переговоры «нормандской четверки». По словам главы российской делегации, заместителя главы администрации президента Дмитрия Козака, на встрече советники не смогли прийти к соглашению по связанным с Донбассом вопросам.

О стратегии России на украинском направлении — в материале “Ъ” «"Отношения с Киевом останутся в состоянии глубокой заморозки"».