«Дакар-2021»

После одиннадцати этапов
Мотоциклы. 1. Кевин Бенавидес (Аргентина, Honda) — 45:01.44. 2. Сэм Сандерленд (Великобритания, KTM) — отставание 04. 12. 3. Рики Брабек (США, Honda) — 07.13.
Квадроциклы. 1. Мануэль Андухар (Аргентина, 7240 Team) — 57:19.11. 2. Джованни Энрико (Чили, Enrico Racing Team) — отставание 25.52. 3. Пабло Копетти (США, MX Devesa By Berta) —03.01.34.
Внедорожники. 1. Стефан Петерансель (Франция, Mini) — 42:09.26. 2. Насер аль-Атыйя (Катар, Toyota) — отставание 15.05. 3. Карлос Сайнс (Испания, Mini) — 1:04.14… 7. Владимир Васильев (Россия, X-Raid Team) — 3:26.58.
SSV. 1. Франсиско Лопес Контардо (Чили, Can-Am) — 50:49.48. 2. Остин Джонс (США, Can-Am) — отставание 18.24. 3. Арон Домжала (Польша, Can-Am) — 54.16… 12. Сергей Карякин (Россия, Snag Racing) — 11:08.28.
Грузовики. 1. Дмитрий Сотников (Россия, «КамАЗ-Мастер») — 45:51. 33. 2. Антон Шибалов (Россия, «КамАЗ-Мастер») — отставание 39.58. 3. Айрат Мардеев (Россия, «КамАЗ-Мастер») — 1:11.30… 7. Андрей Каргинов (Россия, «КамАЗ-Мастер») — 2:40.17.