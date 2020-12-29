Первое, второе и без капота

В Джидде 3 января стартует 43-й по счету ралли-рейд «Дакар». В этом же городе гонка финиширует 15 января. Нынешний рейд от предыдущих отличается довольно заметно. Виной всему пандемия коронавируса, которая больно ударила по бюджетам команд. Впрочем, «КамАЗ-мастер», безусловный гегемон грузовой категории, все же выставил полный состав из четырех грузовиков, и трудно представить сценарий, при котором кто-то из гонщиков команды не станет чемпионом.

В начале января в Джидде стартует 43-й по счету ралли-рейд «Дакар». Маршрут гонки, протяженность которого составит более 7,6 тыс. км (из них 4767 км — спецучастки), закольцован, так что финиширует она 15 января в той же Джидде. Ранее предполагалось, что гонка заглянет и в соседние страны, но из-за коронавирусных ограничений маршрут было решено проложить исключительно по территории Саудовской Аравии. Как уверяют организаторы, по сравнению с прошлогодним он будет на 80–90% новым.

Это вторая из пяти гонок, которые обязалась провести Саудовская Аравия, приютившая легендарный рейд, после того как он оказался мало кому нужным в Южной Америке, где жил на протяжении без малого десяти лет. И надо сказать, что сама идея перебраться в аравийскую пустыню, как показало время, была правильной не только со спортивной точки зрения, поскольку вернула «Дакар» в привычные ему пески, но и с финансовой. Пандемия коронавируса сильно ударила по участникам соревнований, многие из которых не нашли денег на участие в гонке. Окажись хозяйкой ралли-рейда менее обеспеченная, чем Саудовская Аравия, страна, весьма вероятно, что в текущих экономических условиях гонка вообще не состоялась бы.

Основной удар пришелся по независимым командам. Скажем, знаменитый голландец Герард де Рой, традиционно рассматривавшийся как главный конкурент «КамАЗов» и пропустивший марафон 2020 года из-за проблем со здоровьем, вообще заявил, что больше гоняться не будет. У де Роя есть бизнес по грузовым перевозкам, который сильно пострадал от ограничений, вызванных пандемией. В результате он решил продать часть боевых грузовиков, а оставшиеся сдавать в аренду другим гонщикам. Или взять Сергея Карякина, чемпиона «Дакара-2017» в классе квадроциклов и вице-чемпиона-2020 в классе SSV (в этот раз он снова попытает счастья в классе SSV). На участие в гонке российскому гонщику нужно было около 25 млн руб., и, чтобы набрать эту сумму, он даже подумывал о продаже личного автомобиля. Подтвердить участие в «Дакаре» Карякину удалось лишь за несколько часов до дедлайна.

Не обошли стороной финансовые сложности и «КамАЗ-мастер». Из-за них, например, пришлось придержать программу развития обновленных грузовиков капотной компоновки, так что в «Дакаре» камазовцы выступят на проверенных бескапотниках «КамАЗ-43509». В команде отметили, что адаптация машин именно под условия Аравийского полуострова требует существенных изменений в конструкции. Соответствующие наработки есть, но вот реализовать их в полной мере из-за ограниченности ресурсов за отведенное время было непросто.

Тем не менее именно «КамАЗ-мастер», за который в этот раз поедут экипажи Андрея Каргинова, Антона Шибалова, Дмитрия Сотникова и Айрата Мардеева, представляется бесспорным фаворитом в классе грузовиков. Да, в прошлой гонке о способности конкурировать с российскими машинами заявил Сергей Вязович на МАЗе. Да, белорусский гонщик достаточно быстр, чтобы конкурировать с российскими экипажами. Да, в моменте он даже лидировал в гонке. Но слабым местом «МАЗов» является куда меньшая, чем у «КамАЗ-мастера», глубина состава. Белорусская команда на этот раз будет представлена только двумя экипажами. В такой ситуации противостоять камазовской армаде с ее опытнейшими гонщиками (Каргинов становился чемпионом в 2014 и 2020 годах, Мардеев — в 2015 году, Шибалов в 2020 году был вторым, Сотников получал серебро в 2017 и 2019 годах) на пути к 18-й в ее истории победе в «Дакаре» чудовищно трудно. И скорее всего, уже после первой половины гонки ее исход будет предрешен.

Не менее стабильной представляется ситуация в самом престижном классе — внедорожников. В прошлый раз тройка лидеров — Карлос Сайнс (Mini), Насер аль-Атийя (Toyota) и Стефан Петрансель (Mini) — «уместилась» всего-то в десять минут. Вероятнее всего, они же разыграют титул, в 2020 году в третий раз доставшийся Сайнсу, и в 2021 году. Нельзя не отметить также возвращение в «Дакар» девятикратного чемпиона мира по классическому ралли Себастьена Лоба. В 2020 году гонку он пропустил, а в 2021 году поедет на автомобиле BRX T1 4x4, который построила компания ProDrive. Напомним, что пока, в отличие от того же Сайнса, который помимо «Дакара» выигрывал и чемпионаты мира по ралли, Лобу не удавалось получить «Золотого бедуина». Его лучший результат на «Дакаре» — второе место в 2017 году.

Александр Петров