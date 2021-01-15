«Нижегородцу» вспомнили старый НДС

Пока арестованный в Испании известный нижегородский предприниматель Михаил Жижин пытается доказать свою непричастность к громкому делу об «отмывании денег русской мафии», в Нижнем Новгороде до суда дошло первое уголовное дело, касающееся налоговых претензий к его партнерам. Обвинение в особо крупном мошенничестве с НДС предъявлено директору ООО «Верус групп» Василию Ремизову, которого следствие считает участником фиктивной сделки по приобретению имущества ООО «Торговое предприятие «Нижегородец»», крупного местного автодилера. Коммерсант своей вины не признает, ТП «Нижегородец» еще в 2018 году погасило в бюджет порядка 500 млн руб. налоговых ­требований.



В Канавинском районном суде судят директора и учредителя «Верус групп» Василия Ремизова по обвинению в мошенническом хищении 457 млн руб. путем незаконного возмещения из бюджета налога на добавленную стоимость. В 2018 году его компания выступила покупателем всего недвижимого имущества и оборудования ООО ТП «Нижегородец», которое собирались банкротить его учредители-партнеры Михаила Жижина. В начале 2018 года торговое предприятие «Нижегородец» официально решило ликвидироваться, и, чтобы спасти активы от кредиторов, автосалоны и другое имущество стоимостью более 2 ­млрд руб. впоследствии были переданы в собственность «Верус групп». В свою очередь покупатель обратился в налоговые органы за вычетом НДС по сделке, и полученные из бюджета почти 500 млн руб. впоследствии перечислил «Нижегородцу» в счет оплаты приобретенного имущества.

В Следственном комитете сочли эту сделку фиктивной, а «Верус групп» взаимозависимой с продавцом компанией и номинальным покупателем. По данным ЕГРЮЛ, Василий Ремизов выступал участником в других бизнесах партнеров господина Жижина, например в Каменищенском карьере и концертно-развлекательном комплексе «Юпитер». В результате директор «Верус групп» был заподозрен в хищении из бюджета крупной суммы вместе с гендиректором ТП «Нижегородец» Вадимом Смирновым и финдиректором Натальей Деминой. Господин Смирнов в конце 2018 года улетел в испанский Аликанте и не вернулся. ­Спустя несколько месяцев он был заочно арестован и объявлен в международный розыск, как и госпожа Демина, не вернувшаяся из Грузии. Тогда следствие активно занималось расследованием в отношении руководства ТП «Нижегородец», подозреваемого в уклонении от уплаты налогов по договорам с фирмой-однодневкой «Омега», которая, по версии следствия, занималась стройкой и реконструкцией недвижимости лишь на бумаге. Вскоре после возбуждения налогового уголовного дела автодилер предпочел уплатить 500 млн руб. претензий по НДС.

Таким образом, ущерб от налогового вычета фактически был погашен, но Василий Ремизов после спешного отъезда руководителей «Нижегородца» оказался единственным обвиняемым в хищении средств. С учетом их возврата в бюджет его не стали арестовывать, однако вину в мошенничестве он не признает. Его адвокат отказался от комментариев. Максим Шапошников, соучредитель ООО ТП «Нижегородец» и партнер Михаила Жижина, был недоступен для комментариев. Ранее у обоих партнеров проходили обыски по налоговым делам, но обвинение никому из них предъявлено не было. Год назад СУ СК по Нижегородской области официально сообщало, что «фактическое руководство» ряда компаний группы «Гармония» подозревается в уклонении от уплаты налогов на общую сумму в 2,4 млрд руб.

Однако с тех пор о ходе этого масштабного расследования не сообщалось. Как выяснил “Ъ-Приволжье”, в прошлом году материалы объемного уголовного дела с десятками эпизодов были переданы в Третье следственное управление ГСУ СК РФ.

Добавим, что Михаил Жижин был задержан в декабре прошлого года испанской полицией в рамках операции против сети по отмыванию денег «мафии из Восточной Европы».

Организатором этой сети испанцы считают русскоязычного юриста и риэлтора Алексея Широкова, который управлял инвестициями и недвижимостью нижегородских предпринимателей и политиков на побережье провинции Аликанте. По сообщениям испанских СМИ, Михаил Жижин намеревался прибрести промышленный склад на Ибице и оперировал крупными суммами наличных: правоохранительные органы Испании решили проверить его сделки и происхождение денег. В окружении бизнесмена считают, что он не связан ни с какими криминальными делами за рубежом и после первичного разбирательства будет освобожден. Доказательства защиты в Испании изучает следственный суд, но с учетом запросов через российское посольство и прочих процедур это разбирательство может занять еще полтора-два ­месяца.

Роман Кряжев