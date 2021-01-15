«Росатом» попросили подождать с трубой

Администрация Сарова не подписала концессионное соглашение с АО «Атомэнергопром» в лице дочерней структуры ООО «РИР-Саров», посчитав его рискованным и решив изучить все детали. Структура «Росатома» планировала вложить в модернизацию сетей городского водоканала почти 800 млн руб., однако саровская гордума не согласовала предложенную тарифную сетку, а комиссия УФАС усмотрела в решении властей и проекте признаки нарушения закона о конкуренции. Пока власти взяли паузу для более детального анализа концессионного предложения, госкорпорация не намерена отказываться от управления муниципальными сетями.



Анонсированный в 2020 году проект концессионного соглашения администрации Сарова с ООО «РИР-­Саров» затягивается на неопределенное время. ­Напомним, связанная с «­Росатомом» организация обещала вложить 771 млн руб. в модернизацию сетей водоканала закрытого города, в котором расположен Федеральный ядерный центр. Предложенный компанией проект предполагал автоматизацию сетей водоснабжения и водоотведения и создание системы «Цифровой водоканал» с онлайн-­связью с абонентами, умными датчиками и прочими современными решениями. Кроме того, концессия сроком до 2039 года учитывала замену ветхих коммуникаций для бесперебойного водоснабжения города с экономичными насосами и другие энергосберегающие мероприятия. ­Взамен администрация Сарова должна была возместить концессионеру 58,8 млн руб. из бюджета в качестве эксплуатационных расходов и платы за негативное влияние на окружающую среду в ­­­­2022–2024 ­годах.

Однако перспективы роста коммунальных платежей на 7,2% с июля этого года, а также повышение на 6–15% тарифов на канализацию и холодную воду возмутили саровчан. Жители стали критиковать планы муниципальных властей, попросивших РСТ и губернатора Глеба Никитина установить предельный индекс повышения коммунальной платы более чем на величину отклонения. В ноябре прошлого года на посту главы Сарова Алексея Голубева сменил главный энергетик Российского федерального ядерного центра Алексей Сафонов, который решил отменить все принятые постановления в части концессии. ­Новый мэр заявил, что видит «наличие критических рисков» в успешной реализации сложного и длительного проекта, который должен быть более тщательно проработан.

Параллельно с проектом концессии разбиралась антимонопольная служба, усмотревшая в действиях администрации Сарова признаки нарушения закона о конкуренции. Как сообщил регулятор, обязательным требованием закона «О концессионных соглашениях» является наличие на балансе концессионера не менее 5% от объема заявленных инвестиций. Эти средства ООО «РИР-­Саров» представило по договору займа с материнской компанией «Русатом инфраструктурные решения» (АО РИР), однако антимонопольщики решили, что она не является кредитной организацией и не имеет необходимой лицензии. Кроме того, на момент принятия мэрией решения о возможности договора с компанией «РИР-Саров» не было известно о наличии у нее других средств. Поэтому комиссия Нижегородского УФАС посчитала, что концессионное предложение и проект соглашения не соответствуют требованиям правительства РФ, и предупредила администрацию о нарушении закона.

В администрации Сарова пока не определились, будут ли обжаловать решение УФАС, отметив, что анализ проекта не завершен и говорить о каких-либо его перспективах пока преждевременно, как и о проведении нового конкурса по отбору концессионера. В структурах «Росатома» продолжают рассчитывать на долгосрочное соглашение по модернизации систем горводоканала. «Износ сетей на текущий момент составляет почти 80%, водоотведения -74,0%. Вода после очистки не соответствует природоохранному законодательству. За два года количество аварий на сетях выросло почти в два раза, а концессия — единственный инструмент, позволяющий привлечь инвестиции и повысить качество водоснабжения», — отметили в АО РИР. Представители потенциального инвестора сообщили, что не отказываются от проекта и готовят новую редакцию концессионного предложения. Оно может быть подано напрямую от РИР, дивизиона «Росатома», управляющего коммунальными активами в Глазове, Димитровграде, Краснокаменске, ­Новоуральске и Северске.

Роман Рыскаль