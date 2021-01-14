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На Кубани выбрали 15 инвесторов для выплаты компенсации расходов на инфраструктуру

Власти Краснодарского края отобрали 15 инвесторов, которым будут возмещать затраты на создание объектов инфраструктуры при реализации инвестпроектов. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Названия компаний пока не озвучиваются, однако, как рассказал вице-губернатор Александр Руппель, их общий объем инвестиций составит 17 млрд руб.

В 2021 году размер компенсаций составит 2,6 млрд руб., до 2024 года эта сумма составит около 16 млрд руб. Все понесенные затраты в течение 10 лет вернутся в виде федеральных и региональных налогов в бюджетную систему, отмечают в администрации Краснодарского края.

«Сегодня для инвесторов, приступающих к новым проектам, максимально актуален вопрос снятия инфраструктурных ограничений, и новая мера, которую мы начинаем реализовывать с этого года, будет стимулировать инвестиционную активность в регионе», – прокомментировал Александр Руппель.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, о новых мерах поддержки бизнеса и привлечения в экономику новых инвестиций было объявлено в июле 2020 года. Подобные решения применялись в регионе и ранее: инвестпроекты синхронизировались с проектами развития энергоснабжающих компаний, использовались возможности простаивающих предприятий. Однако прямое финансирование на эти цели выделялось впервые.

По данным администрации Краснодарского края, размер компенсации может доходить до 70% понесенных издержек при создании или реконструкции объектов инфраструктуры, в том числе, затрат на техприсоединение к инженерным сетям.

Для прохождения отбора на уровне региона стоимость инвестпроекта должна составлять не менее 50 млн рублей, а реализовывать его должно новое юридическое лицо. Предложения от Краснодарского края направлено в Правительственную комиссию по региональному развитию для включения в сводный федеральный перечень проектов.

В сентябре 2020 года Краснодарский край подал заявки на федеральное финансирование на финансирование строительства пяти объектов инфраструктуры, входящих в состав кластеров «Абрау-Утриш», «Веселовка-Голубицкая» в Темрюкском районе и «Изумрудный мир» в Туапсинском районе. В их число входит благоустройство набережной озера Абрау и строительство четырех объектов водоотведения.

В случае одобрения заявок, уже в 2021 году планируется приступить к созданию пешеходной зоны и набережной озера Абрау. Второй этап работ на объекте намечен на 2022 год. Объекты водоотведения появятся в Анапе, Темрюкском и Туапсинском районах. Работы на них запланированы на 2022-2023 годы.

Алексей Белянин


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