Дальний Восток получит единый институт развития

Генеральным директором Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) назначен Эдуард Черкин. КРДВ станет основой нового единого института развития, подведомственного Министерству по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Организация создается вместо ликвидируемых Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ), Агентства по развитию человеческого капитала (АРЧК), а также Фонда развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ), функции которого передаются его 100-процентному акционеру — ВЭБ.РФ.

Эдуард Черкин родился в 1981 году. Окончил Высшую школу экономики (степень MBA). Имеет 15-летний опыт в области прямых инвестиций, а также крупномасштабных трансформаций, цифровизации, стратегий развития, операционной эффективности и организационных изменений в бизнесе и в государственном секторе. В 2006–2007 годах — руководитель инвестиционных проектов в Guta Capital. В 2007–2011 годах — заместитель директора в KPMG. В 2011–2012 годах — директор в PWC. В 2012–2019 годах — директор, член правления в РФ и СНГ Roland Berger, глава практики «Машиностроение» и «Операционные решения». В 2019–2020 годах — директор в Boston Consulting Group, практика «Промышленные рынки» и «Крупные программы трансформации». Участвовал в работе экспертных советов в сфере сельского хозяйства и машиностроения.

Как отметил вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, объединенный институт развития в результате реформы станет только сильнее. «За шесть лет при активном участии институтов развития на Дальний Восток привлечено более 2600 новых компаний: 488 резидентов территорий опережающего развития и 2122 резидента свободного порта воспользовались мерами господдержки. Введено в эксплуатацию 379 новых предприятий. В прошлом году в ТОР и СПВ привлечен 561 новый инвестор. Еще 37 компаний стали резидентами Арктической зоны РФ.

Ключевой задачей обновленного института развития, наряду с работой по привлечению новых инвестиций, станет обеспечение сквозного, бесшовного и качественного сервиса для предпринимателей и граждан»,— отметил вице-премьер.

По словам министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, новому руководителю объединенного института развития предстоит внедрить лучшие бизнес-практики, направленные на качественное улучшение клиентского сервиса и повышение операционной эффективности, а также синхронизировать инвестиционную повестку региона с главным институтом развития страны, которым является ВЭБ.РФ. Такая кооперация позволит существенно расширить возможности в части предоставления льготного капитала для финансирования промышленных и инфраструктурных проектов на Дальнем Востоке.

Татьяна Едовина