В Москве могут ослабить ограничения для переболевших COVID-19

Власти Москвы планируют ослабить ограничения для горожан, которые переболели COVID-19, сообщил мэр Сергей Собянин.

«Мы советуемся с врачами, специалистами, транспортниками, айтишниками, создаем такую систему, которая позволила бы и им (переболевшим москвичам) иметь определенные льготы в городской системе»,— сказал Сергей Собянин в интервью «России 24». По его совам, подробности мэрия сообщит на следующей неделе.

Он добавил, что социальные карты пенсионеров, которые привились от коронавируса, будут автоматически разблокированы. Транспортные карты студентов будут разблокированы после того, как будет принято решение об окончании дистанционного обучения и переходе в очный формат.

Ранее 14 января Сергей Собянин продлил в городе все ограничения, введенные для борьбы с коронавирусом COVID-19 до 21 января. Исключение сделано для школьников 6–11-х классов. Они вернутся к очному обучению в понедельник, 18 января (до 17 января в столичных школах каникулы).

Подробности — в материале “Ъ” «Сергей Собянин возвращает школьников за парты».