Смешанный формат обучения в школах Петербурга сохранят до конца учебного года

В Петербурге как минимум до конца этого учебного года сохранится смешанный формат обучения. При этом в настоящий момент городские власти ведут консультации с Роспотребнадзором по поводу возвращения работы в привычном формате кружков и секций. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина.

«Ежедневный мониторинг ситуации с заболеваемостью детей и взрослых, постоянные консультации с Главным санитарным врачом позволяют нам смотреть на этот вопрос с осторожным оптимизмом»,— отметила госпожа Потехина.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что по состоянию на 14 января на дистанционном обучении в Петербурге находятся 22 школьных класса. По болезни на занятиях отсутствуют 977 детей и 762 педагога.