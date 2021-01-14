В Петербурге на дистанционном обучении находятся 22 школьных класса

На дистанционном обучении в Петербурге находятся 22 школьных класса. По болезни на занятиях отсутствуют 977 детей и 762 педагога. Об этом заявили в комитете по образованию города.

Смешанный формат обучения выбрали родители 7,7 тыс. школьников. Более 10 тыс. детей вернулись к традиционному очному формату. В конце года на домашнем обучении находились 17,8 тыс. детей, пишет «Интерфакс».

Кроме того, в связи с выявлением коронавируса или распространением ОРВИ закрыты две группы в двух детских садах.

Напомним, что за последние сутки в Петербурге выявили 3041новый случай коронавируса.