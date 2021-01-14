Обвиняемый в мошенничестве экс-руководитель АИЖК Орловской области остался под подпиской о невыезде

Советский райсуд Орла приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего гендиректора АО «АИЖК Орловской области» Сергея Кочергина, обвиняемого в совершении четырех эпизодах особо крупного мошенничества (ч.4 ст.159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) и в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В ходе судебного заседания гособвинитель дважды заявлял ходатайство об изменении Сергею Кочергину меры пресечения на содержание под стражей. Однако суд не нашел оснований для изменения меры пресечения на данной стадии производства по делу, поскольку подсудимый не допускал нарушения избранной ему меры пресечения, является по вызовам в суд и не препятствует рассмотрению уголовного дела судом. Он, напомним, находился под стражей более года, с 8 декабря 2017 года находится под подпиской о невыезде.

Напомним, по версии следствия с февраля по июль 2016 года Сергей Кочергин от имени АИЖК заключил договоры на долевое участие в строительстве дома №83 по улице Панчука в Орле, но полученными деньгами распорядился по своему усмотрению. От его противоправных действий пострадал 61 дольщик, размер ущерба оценивается более чем в 54 млн руб. Кроме того, с июля 2015 года по август 2016-го обвиняемый похитил через подконтрольную ему организацию ООО «АСК Инжиниринг» 136 млн руб., выделенных из областного бюджета на строительство многопрофильного медицинского центра Орловской областной клинической больницы, известного в регионе как «Титаник».

Также Сергея Кочергина обвиняют в том, что он приобрел в собственность АО доли в уставных капиталах юрлиц, принадлежащих лично ему, по завышенной стоимости. Ущерб обществу составил более 24,6 млн руб. Без фактической оплаты в пользу подконтрольных ему фирм были отчуждены объекты недвижимости АИЖК общей стоимостью более 62 млн руб. За счет средств АО его глава пытался выкупить по завышенной стоимости неликвидное имущество, принадлежащее подконтрольной ему фирме. Впрочем, он не довел свой умысел до конца в связи с досрочным прекращением полномочий.

Подробнее об уголовном деле, связанном с орловским медцентром, читайте в публикации “Ъ-Черноземье” «Орловский "Титаник" доплыл до следствия».

Валерия Розбот