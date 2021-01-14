В Краснодаре тиктокера Даню Милохина задержали во время встречи с поклонниками

В Краснодаре сотрудники МВД пресекли массовое мероприятие с участием известного ТикТок-блогера Дани Милохина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, в управление МВД по Краснодару поступило сообщение о скоплении граждан на Главной городской площади – для выяснения обстоятельств на место были отправлены сотрудники полиции. Выяснилось, что на площади проходила встреча блогера с поклонниками.

«Указанному гражданину были разъяснены нормы действующего законодательства, в частности необходимости согласования проведения публичных мероприятий с массовым участием граждан, а также действующие на территории региона ограничения, введенные в связи с режимом повышенной готовности», – прокомментировали в ГУ МВД Кубани.

В пресс-службе ведомства уточнили, что после проведения разъяснительной беседы господина Милохина отпустили.

Даниил Милохин (более известен как Даня Милохин) – российский Тик-ток-блогер и музыкант. Родился в 2001 году в Оренбурге, воспитывался в детском доме, с 13 лет жил в приемной семье в Анапе. В 2019 году завел аккаунт в социальной сети TikTok, в настоящее время число его подписчиков составляет 10,7 млн человек. По данным сервиса TTList.net, он занимает 10-е место в списке самых популярных тиктокеров России.

Алексей Белянин