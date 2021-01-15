Русфинанс-банк переходит в филиал

Росбанк на базе присоединяемого Русфинанс-банка собирается создать филиал, специализирующийся на выдаче автокредитов. Участники рынка уверены, что создание филиала позволит материнской структуре экономить на операционных затратах, а сегменту автокредитования — сохранить высокую автономность. Но темпы его развития в любом случае пострадают от присоединения к большой бюрократической структуре.

Процесс интеграции Росбанка и Русфинанс-банка, специализировавшегося на автокредитовании (см. “Ъ” от 3 ноября 2020 года), завершится в первом квартале. Об этом рассказали в головной кредитной организации.

В рамках нее создается филиал «Росбанк Авто», который будет заниматься выдачей автокредитов. ЦБ внес сведения об открытии филиала в книгу госрегистрации кредитных организаций 29 декабря 2020 года. Как пояснили в Росбанке, создание отдельных вертикалей бизнеса в форме филиалов позволяет сохранить фокус на автокредитовании, предложить клиентам и партнерам более широкий спектр банковских продуктов и повысить рентабельность бизнеса.

Росбанк, согласно рейтингу «Интерфакс», по итогам третьего квартала 2020 года, занимает 11-е место по активам (1,4 трлн руб.). В 2018 году к нему был присоединен ипотечный банк «ДельтаКредит». Русфинанс-банк занимает 44-е место по активам (145,6 млрд руб.).

Создание филиала, занимающегося определенным видом кредитования,— необычная стратегия для российского банковского рынка. Из ярких примеров можно вспомнить только банк «Точка», который работает как филиал банка «Открытие». Отказ от отдельной лицензии позволит значительно сократить операционные и административные издержки, которые связаны с управлением отдельным юридическим лицом, и направить высвободившиеся средства на укрепление единого бренда Росбанка в сфере автокредитования, полагает глава группы по оказанию услуг компаниям финансового сектора «Делойт» в СНГ Максим Налютин.

По словам собеседника в крупном банке, занимающемся автокредитованием, объем экономии может составить от сотен миллионов до 1 млрд руб. с учетом единой ИТ-инфраструктуры, единых контрактов с БКИ и проч. Кроме того, появятся новые возможности для кросс-продаж через общую базу данных и клиентов.

«Дочерний банк — это отдельная единица, которая отчитывается по стандартам ЦБ. Управлять такой структурой напрямую из головного офиса банка проблематично: необходимо создавать отдельный совет директоров, дублировать позиции людей. При открытии же филиала возможно создание такой корпоративной структуры, при которой указания правления основного банка обязательны и для филиала»,— отмечает управляющий партнер BMS Group Алексей Матюхов. Дополнительным плюсом может быть более удобная система фондирования, полагает он.

Вместе с тем филиал предполагает автономность в ведении бизнеса даже в рамках одного банка: отдельная система проведения счетов, отдельная бухгалтерия. Но в случае с Росбанком и Русфинанс-банком такая схема может оказаться эффективной, уверен собеседник “Ъ” в крупном банке. В масштабах Росбанка портфель Русфинанс-банка не является незначительным, банк сможет управлять направлением и развивать его, хотя «скорость изменений и принятия решений, конечно, снизится».

Полина Трифонова