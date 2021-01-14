Дочка корпорации «ЭлектроСевКавМонтаж» будет изготавливать оборудование для АЭС

Краснодарское ООО «Завод «ЭлектроСевКавМонтажИндустрия» направит 235,4 млн руб. на запуск производства оборудования для систем водоподготовки блоков АЭС. Об этом сообщает пресс-служба Фонда развития промышленности РФ.

По данным организации, предприятию уже одобрен заем в рамках федерально-региональной программы «Проекты развития». 70 млн руб. из общей суммы завод получит в виде льготного займа, еще 30 млн руб. составит заем от Регионального фонда развития промышленности Краснодарского края. Основным заказчиком предприятия станет «Росатом», уточняют в ФРП.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Завод «ЭлектроСевКавМонтажИндустрия» (ЗЭКСМИ) зарегистрировано в Краснодаре в 1999 году. Основной вид деятельности – производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей. Уставный капитал составляет 20 тыс. руб. В 2019 году выручка организации составила 3,12 млрд руб., чистая прибыль – 300,4 млн руб. Владельцами указаны Тамара Суббота (95%) и Виктор Смоленский (5%).

Компания входит в структуру крупного строительного холдинга «Корпорация АК Электросевкавмонтаж». Компания участвовала в строительстве практически всех крупнейших объектов атомной энергетики на территории России: Запорожской, Ростовской, Калининской АЭС, также занималась реконструкцией Курской АЭС и достройкой первого энергоблока Волгодонской АЭС.

По итогам 2018 года компания заняла 439-е место в рейтинге крупнейших компаний по объему выручки РБК500 (в 2019 горду компания в рейтинг не попала). Кроме того, как сообщал “Ъ-Кубань”, в 2019 году «Корпорация АК Электросевкавмонтаж» вошла в рейтинг «Крупнейшие компании России по объему реализации продукции (RAEX-600)».

Алексей Белянин