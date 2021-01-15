Самиздат пошел по рукам

По итогам 2020 года сегмент самиздата оказался самым быстрорастущим на книжном рынке. По мнению его участников, самиздат менее уязвим перед кризисом, поскольку не зависит от традиционных книгоиздателей и дистрибуторов, а также выпускает больше новинок. Компании связывают его динамику и с ростом интереса к жанрам фантастики и фэнтези.

Продажи книжного сервиса «Литнет», который специализируется на самиздате независимых авторов, по итогам 2020 года выросли на 110%, рассказали “Ъ” в этой компании, не раскрывая абсолютных цифр. В 2019 году «Литнет» рос на 65%. В 2020-м рекордным по продажам стал ноябрь, когда сервис реализовал около 1 млн копий книг на русском языке, тогда как за весь 2019-й он продал 4,2 млн книг. «О таких цифрах на платформе самиздата еще три года назад говорили как о фантастике, которая возможна только на американском и прочих развитых цифровых рынках»,— заявил “Ъ” сооснователь «Литнета» Сергей Грушко.

Группа «ЛитРес» оценивает рынок самиздата в России в 2020 году в 1,5–2 млрд руб. против 1 млрд руб. годом ранее. «Потенциал далеко не исчерпан. В 2021 году мы ожидаем двукратный рост»,— заявил гендиректор группы Сергей Анурьев. Выручка входящей в нее платформы для независимых авторов «ЛитРес: Самиздат» по итогам 2020 года стала рекордной, увеличившись на 65% (абсолютных цифр господин Анурьев тоже не раскрыл), а по итогам года топ продаж всей группы «ЛитРес» (включает одноименный онлайн-сервис, а также MyBook, LiveLib и др.) впервые возглавила книга автора самиздата — «Расширить сознание легально» Владислава Гайдукевича. Она разошлась тиражом более 40 тыс. проданных экземпляров.

Самостоятельные издатели бумажных книг также говорят о росте продаж. У платформы Rugram, которая публикует бумажные книги по модели самиздата и продает их в онлайн-магазинах, продажи выросли на 300%, тогда как в 2019-м рост составлял 160%, говорит руководитель платформы Диана Смирнова. Руководитель отдела «Книги» Ozon Николай Ермишин говорит, что крупные издатели самиздата продают свои бумажные издания на Ozon с 2018 года и в 2020 году их продажи выросли на треть.

Главной причиной такого роста стал дефицит новинок в бумажном и электронном виде от традиционных издательств, уверены в «Литнете». Как рассказывал “Ъ” 27 ноября, книжный рынок в 2020 году испытал крупнейшее падение за последние десять лет, а на фоне пандемии коронавируса в индустрии образовалась цепочка неплатежей, которая и замедлила выпуск новых произведений.

В то же время выпуск электронных книг в самиздате не зависит от планов издателей и дистрибуторских сетей, поэтому сегмент оказался менее уязвимым, поясняют в «Литнете». «Старые книги люди уже прочитали, а выпускать много новых романов на бумаге издатели не рисковали из-за закрытых на карантин магазинов, сдвигая планы на месяцы вперед. Запускать же продажи электронных книг раньше, чем бумагу, они все еще не готовы»,— добавил Сергей Грушко.

Рост самиздата связывают и с изменениями читательских привычек. Так, в российском самиздате сообщество писателей фантастики и фэнтези всегда было наиболее активным относительно других жанров, свидетельствует Сергей Анурьев. «Продажи жанровой литературы, прежде всего фантастики и фэнтези, как в деньгах, так и в экземплярах показывают значительный рост, опережающий рыночные показатели, поскольку целевая аудитория предпочитает читать ее в электронном, а не в бумажном варианте»,— указывает он.

«Самиздатовские ресурсы во многом ориентированы на поклонников определенных жанров, которые готовы читать буквально все по интересующему направлению»,— подтверждает гендиректор «Эксмо» Евгений Капьев. «Для книги в категории фантастики хороший тираж — 5 тыс., а в электронном виде можно продать 30–50 тыс. Мы работаем с авторами, которые управляют собственными правами, и видим рост спроса в десять раз только за последние шесть месяцев»,— говорит гендиректор Storytel Russia Борис Макаренков. По его словам, многие крупные авторы начинают управлять своими правами самостоятельно и выбирают платформы самиздата, видя, что заработок там повысился.

Валерия Лебедева