На торгах продадут недвижимость фирмы владельца сети «Санги Стиль»

Недвижимое имущество краснодарского ООО «Севкавспецторг-2» выставлено на аукцион за общую начальную цену 68,6 млн руб. Об этом сообщил организатор торгов ООО «СтавБизнесГрупп» в ЕФРСБ.

Планируется реализовать 11 лотов, в которые входят нежилые помещения и здания в Краснодаре, Приморско-Ахтарске, Кропоткине, Майкопе, Таганроге и Азове, в станицах Каневской, Берзанской и Троицкой, а также в селе Белая Глина. Стоимость самого дорого лота составляет 22,1 млн руб., это нежилые помещения, расположенные по ул. Зиповская, 14 в Краснодаре, а также сплит-системы.

По данным Арбитражного суда Краснодарского края, наблюдение в отношении ООО «Севкавспецторг-2» было введено в июне 2019 года по заявлению ПАО «Сбербанк», которому компания задолжала около 450 млн руб. В июле 2019 года предприятие было признано банкротом, за это время кредитор был заменен на ООО «СБК Плюс», затем на ООО «Радиан».

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Севкавспецторг-2» зарегистрировано в Краснодаре в 2006 году, основной вид деятельности – аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Размер уставного капитала составляет 10 тыс. руб. В 2019 году выручка ООО «Севкавспецторг-2» составила 4,7 млн руб., чистый убыток – 3,4 млн руб.

Владельцем организации указан Дмитрий Щербаков. Ему принадлежит некогда крупнейшая федеральная сеть дрогери «Санги Стиль» (зарегистрирована в Краснодаре). В июле 2020 года она была признана банкротом по иску Сбербанка. Общая сумма задолженности сети перед кредиторами превышает 3,5 млрд руб.

Как писал “Ъ-Кубань”, в декабре 2020 года банкротом была признана «Южная торговая компания», также принадлежащая господину Щербакову. Кроме того, Щербакову принадлежит ООО «Русский стиль-97» (еще одна «дочка» сети «Санги-стиль»), «Автоплюс» и ООО «Югспецпроминвест».

Виктория Колганова