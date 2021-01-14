Экс-совладельца Промсвязьбанка подозревают в хищении трех земельных участков

Следствие возбудило уголовное дело и планирует предъявить обвинение бывшему совладельцу Промсвязьбанка Дмитрию Ананьеву в хищении трех земельных участков, принадлежащих государству, сообщил председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин.

«Помимо хищений в банковской сфере, в организации которых они (братья Дмитрий и Алексей Ананьевы.— “Ъ”) обвиняются, сейчас мы располагаем информацией о причастности Дмитрия Ананьева к покушению на хищение государственного имущества — трех земельных участков. По данному факту возбуждено уголовное дело, и Дмитрию Ананьеву будет заочно предъявлено обвинение»,— сказал Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете».

В декабре СКР завершил расследование уголовных дел о хищении 87,2 млрд руб. в Промсвязьбанке против братьев Ананьевых и соучастников преступления. Сейчас они находятся в международном розыске. Но Интерпол отказался их разыскивать, поскольку Комиссия международной полицейской организации посчитала их уголовное преследование политически мотивированным. Четверо соучастников преступления объявлены в федеральный розыск.

Подробности — в материале “Ъ” «Братьев Ананьевых вычеркнули из базы».