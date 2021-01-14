В Краснодаре достроили два литера проблемного ЖК «Калина Парк» на 117 квартир

Фото: администрация Краснодарского края

В Краснодаре ввели в эксплуатацию два литера проблемного жилого комплекса «Калина Парк» на 117 квартир. Об этом сообщил в своем Instagram первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко.

ЖК из шести литеров расположен в Прикубанском округе, застройщиком является ООО «Стройтрест». Объект должны были сдать в 2018 году.

Два литера застройщик завершил своими силами. Восстановить права дольщиков в остальных четырех литерах планируется за счет средств федерального Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства.

Как писал "Ъ-Кубань", в Краснодаре ввели в эксплуатацию проблемный жилой комплекс «Версаль». 12 января стало известно, что в поселке Пригородном (Краснодар) завершили строительство проблемного ЖК «Алтайский» на 132 квартиры

Наталья Решетняк