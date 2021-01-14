Адвокатская палата назвала незаконными требования ФСБ о неразглашении к адвокатам Сафронова

Совет Адвокатской палаты Москвы считает, что требования следователя ФСБ взять подписку о неразглашении с адвокатов советника главы «Роскосмоса», бывшего корреспондента “Ъ” и «Ведомостей» Ивана Сафронова незаконны и могли быть направлены на воспрепятствование защите. Решение совета палаты о прекращении дисциплинарных дел касается адвокатов Дмитрия Катчева, Даниила Никифорова, Сергея Малюкина и Олега Елисеева.

«Совет приходит к выводу, что попытка следователя отобрать у адвокатов подписи под документом, не соответствующим требованиям закона и содержащим предупреждение об уголовной ответственности за не идентифицированные надлежащим образом действия, в действительности не могла способствовать обеспечению законных интересов предварительного следствия»,— говорится в решении совета (.pdf).

В документе сказано, что эта попытка могла быть направлена на воспрепятствование профессиональной деятельности адвокатов по защите их доверителя. «Одним из способов такого воспрепятствования может являться инициирование уголовного преследования адвокатов-защитников по ст. 310 УК РФ (разглашение данных предварительного расследования'.— “Ъ”)»,— сообщил совет Адвокатской палаты.

Совет прекратил дисциплинарное дело «вследствие отсутствия в действиях (бездействии) адвокатов нарушения норм законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре, включая Кодекс профессиональной этики адвоката».

Ивана Сафронова арестовали по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ) 7 июля. В декабре суд продлил арест до 7 марта 2021 года. В августе Минюст попросил Адвокатскую палату возбудить дисциплинарное производство против адвокатов господина Сафронова из-за отказа дать подписку о неразглашении данных предварительного расследования. Позже квалификационная комиссия Адвокатской палаты прекратила дисциплинарное преследование четырех адвокатов.

Подробнее о развитии дела Ивана Сафронова — в материале “Ъ” «Следствие не торопится к Ивану Сафронову».