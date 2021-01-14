На Крещение в Краснодарском крае оборудуют 79 купелей

На Крещение, которое православные жители Краснодарского края отметят с 18 на 19 января, в регионе оборудуют 79 купелей (53 на открытых водоемах), сообщает пресс-служба администрации региона. Известно, что в прошлом году их было более 130.

Как отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, закрыть все водоемы 19 января невозможно, люди все равно пойдут совершать обряд омовения, поэтому необходимо безопасно организовать крещенские купания с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.

У купелей будут дежурить сотрудники Росгвардии, спасатели, медицинские работники, а также обустроят пункты обогрева. На прикупельной территории и в местах проведения купаний на открытой воде установят ограждения, будут предусмотрены отдельные входы и выходы. В ближайшее время Роспотребнадзор подготовит конкретные решения, чтобы избежать очередей и столпотворения.

Как писал "Ъ-Кубань", в Краснодаре в 2021 году будет сокращено число официальных купелей на Крещение. Будет оборудовано всего три стационарные купели: в станице Старокорсунская, хуторе Ленина и станице Елизаветинской. В администрации города прорабатывается вопрос об организации купания в открытом водоеме в районе храма Рождества Христова.

Наталья Решетняк