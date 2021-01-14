Присяжные не признали в бывшем депутате убийцу

Иркутский областной суд оправдал бывшего депутата думы города Братска Вадима Молякова, обвиняемого в причастности к серии убийств. Решение вынесено на основе вердикта присяжных. В настоящее время Моляков отбывает 25-летний срок по другому делу: в 2011 году он был признан виновным в убийстве первого заместителя прокурора Братска Александра Синицына. Вместе с ним на скамье подсудимых были еще трое, двоих из которых также оправдали. По версии следствия, в общей сложности они были причастны к убийствам семи человек, в том числе к кровавой расправе в декабре 2002 года в Тайшете над пятью мужчинами, чьи расчлененные тела были сброшены в реку Бирюсу. Приговор обжалован гособвинением и потерпевшими.

В Иркутском областном суде оглашен приговор Вадиму Молякову, Николаю Султанову, Даниилу Сазыкину и Денису Круглянину. В зависимости от роли каждого они обвинялись в убийствах, сопряженных с похищением человека (ч. 2 ст. 105 УК РФ), покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ), похищении человека (ч. 3 ст. 126 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ч. 3 ст. 222 УК РФ). Приговор оглашался на основании решения присяжных. Вадим Моляков, Даниил Сазыкин и Николай Султанов были признаны невиновными, Дениса Круглянина суд признал виновным в похищении человека и убийстве и приговорил к 13 годам колонии строгого режима.

Убийства совершались в ходе передела сфер влияния в Тайшете между криминальными группировками.

В марте 2001 года был застрелен лидер одной из местных преступных групп, являющийся также крупным предпринимателем. Он владел лесозаготовительным бизнесом и сетью продуктовых магазинов. В июне 2002 года было спланировано убийство его сына. Убийца подкараулил мужчину у подъезда его дома и выстрелил. Пуля попала в руку, и потерпевшему удалось убежать.

После покушения он переехал жить в другой регион, но злоумышленники разыскивали его, угрожая членам противоборствующей группировки убийством, если те не раскроют местонахождение сына их бывшего лидера.

Угрозу они осуществили в конце 2002 года, тщательно спланировав преступление, превратившееся в страшную кровавую бойню. «В начале декабря 2002 года четверо участников преступной группы под видом сотрудников ОМОНа ворвались в одну из квартир, в которой на тот момент находились пятеро активных участников другой преступной группы. Злоумышленники похитили их, предварительно связав, и вывезли на берег реки Бирюсы, где совершили убийство, расчленили тела и погрузили их в промоину реки»,— сообщало СУ СКР по Иркутской области. Уже весной, с таянием льда, жители сел, расположенных вдоль Бирюсы, стали находить человеческие останки.

Всего к уголовной ответственности было привлечено десять человек, дела шестерых из них выделены в отдельное производство. Следствием было установлено, что все убийства тщательно готовились. За жертвами устанавливалась слежка, прослушивались их телефоны.

Как сообщили “Ъ” в пресс-службе Иркутского областного суда, на приговор поступили апелляционное представление от гособвинителя и жалобы от потерпевших. Они будут рассматриваться в Пятом апелляционном суде общей юрисдикции в Новосибирске.

Сам Вадим Моляков в настоящее время отбывает срок за убийство первого заместителя прокурора Братска Александра Синицына. В мае 2011 года суд приговорил его к 25 годам лишения свободы.

При вынесении приговора судья назвал Молякова «криминальным лидером Братска».

Вместе с депутатом по делу проходили бывший начальник братского УВД Владимир Утвенко, координатор иркутского реготделения ЛДПР Виктор Загородников и еще пятеро фигурантов. Моляков, Утвенко и Загородников являлись заказчиками и организаторами убийства. Александр Синицын курировал работу милиции и борьбу с организованными преступными сообществами. Он участвовал в расследовании многих резонансных дел. Его застрелили 5 января 1999 года в подъезде своего дома. Преступление было раскрыто только в 2008 году.

Екатерина Еременко, Иркутск